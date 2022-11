Prevrnil se je 30 metrov v globino in umrl

Policisti so obravnavali nesrečo traktorista, ki je umrl na območju Cerknice. Žrtev je bil 72-letni moški. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in zbrali podatke o okoliščinah dogodka.

icon-expand V nesreči je umrl 72-letni moški. (Fotografija je simbolna) FOTO: iStock Nesreča se je zgodila včeraj okoli 17. ure. Moški je pri vožnji po gozdni cesti v okolici Zavrha zapeljal s ceste in se prevrnil po strmem pobočju – okoli 30 metrov v globino. Voznik traktorja je na kraju umrl. Policisti so opravili ogled kraja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.