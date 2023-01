Prevrnil se je tovorni vagon s transformatorsko postajo: huje poškodovana oseba

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, se je okoli 1.30 zjutraj zgodila železniška nesreča. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so z vrvno tehniko z brežine rešili poškodovano osebo in pregledali vagon za posebne namene, ker ima vagon dva rezervoarja za pogonsko gorivo in akumulatorja.