Prevrnil se je z avtomobilom in pristal na železniških tirih

Včeraj zvečer so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju. Po ogledu na terenu so ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila vozil po makadamski poti ob železniških tirih iz smeri Črnomlja proti Lokvam. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na meter in pol visok betonski zid in se z vozilom prevrnil na streho ter obstal na železniških tirih, so pojasnili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.