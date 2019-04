Prevrnil se je z viličarjem in podlegel poškodbam

V torek zvečer se je zgodila tragična delovna nesreča. Ob 19.36 se je v naselju Mihalovec, občina Brežice, občan prevrnil z viličarjem in pri tem na kraju nesreče zaradi poškodb umrl.

Gasilci PGD Mihalovec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, gasilci PGE Krško pa so viličar s pomočjo avtodvigala dvignili, ga postavili na kolesa ter nudili pomoč pogrebni službi. Obveščene so bile pristojne službe.