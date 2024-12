Prevrnila parkiran motor in razgrajala

Okoli 21.35 so policisti Policijske postaje Ajdovščina posredovali pri primeru kršitve javnega reda in miru, kjer je ženska pred enim od lokalov prevrnila razstavni eksponat neregistriranega motornega vozila. Pri tem je nastala materialna škoda v višini približno 300 evrov, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Kasneje je ženska nadaljevala z nasilnim in drznim vedenjem, pri čemer je motila javni red in mir ter se nedostojno vedla do uradne osebe pri njenem delu.