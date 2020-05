Prevrnjen tovornjak na dolenjski avtocesti, kriva je prehitra vožna

Policisti poročajo o več prometnih nesrečah, ki so bile posledica prehitre vožnje. "Včeraj zvečer, nekaj po 21. uri, se je zgodila huda prometna nesreča na priključku avtoceste Novo mesto vzhod," nam je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik tovornega vozila iz Romunije zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo in se prevrnil. "Gasilci so s tehničnim posegom rešili hudo poškodovanega voznika, ki je ostal ukleščen v vozilu, reševalci pa so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico," je povedala Drenikova.

Njihovi kolegi v Črnomlju pa so danes dopoldan, okoli pol desete ure, obravnavali še eno nesrečo, v kateri je bila poškodovana voznica, vzrok za nesrečo pa je bila prav tako neprilagojena hitrost. Nesreča se je pripetila na cesti pri Črešnjevcu blizu Semiča. "Nesrečo je povzročila 48-letna voznica osebnega avtomobila, ki je peljala iz Semiča proti Metliki in zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli reševalci," je povedala Drenikova in dodala, da je v letu 2019 v prometnih nesrečah, ki so se zaradi neprilagojene hitrosti zgodile na cestah na območju PU Novo mesto, umrlo osem oseb.

Kot je sporočil Dean Božnik, predstavnik Policijske uprave Nova Gorica, so tamkajšnji prometni policisti poostreno nadzirali voznike na hitri cesti Vrtojba-Razdrto."V omenjenem nadzoru so ugotovili kar pet kršiteljev, ki so na omenjeni hitri cesti, kjer je omejitev hitrosti 110 kilometrov na uro, prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost za več kot 50 kilometrov na uro," je povedal Božnik. Med omenjenimi vozniki je s prehitro vožnjo izstopal 47-letni kršitelj, ki je po cesti divjal s kar 200 kilometri na uro.

Danes in jutri sicer že šesto leto zapored na 629 lokacijah na slovenskih cestah poteka maraton nadzora hitrosti.