Preživel - tako padec po stopnicah, kot smrtno vsebnost alkohola

Poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Ptuj, kjer so ugotovili, da je imel v organizmu neverjetnih 6,22 g/kg (promila) alkohola, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Policisti so ugotovili, da se je moški močno opit po stopnicah skušal povzpeti v stanovanjsko hišo. Zaradi opitosti je hodil po vseh štirih. Na peti ali šesti stopnici mu je spodrsnilo, zaradi česar se je prevrnil na rože. Ker pa stopnice nimajo ograje, je padel preko roba stopnic na betonski podest, dober meter nižje, in obležal poškodovan.

Dogodka, ki jima je botroval alkohol, pa so obravnavali tudi ljubljanski policisti.

Včeraj, okoli 22.30 jih je občan obvestil, da je na območju Viča voznik z osebnim vozilom na parkirišču trčil v dve parkirani vozili in odpeljal naprej. Policisti so vozilo ustavili v neposredni bližini in ugotovili, da je voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom in vožnje pod vplivom alkohola (1,02 mg/l) trčil v dve vozili na parkirišču. V nesreči se nihče ni poškodoval, povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Včeraj, okoli 18.30 pa so ribniški policisti na glavni cesti skozi Ribnico kontrolirali voznika traktorja. Ugotovili so, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega pa še pod vplivom krepke količine alkohola (1,14 mg/l). Traktoristu so vozilo zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili s PU Ljubljana.

Dejstva o alkoholu in vožnji: alkohol ubija, največkrat nedolžne. Zato vozite le trezni



0,2 grama alkohola na kilogram krvi (g/kg) ali 0,09 miligrama v litru izdihanega zraka (mg/l) pomeni:

- Sposobnost opazovanja premikajočih se luči se poslabša. To na primer pomeni, da ponoči niste več sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali jih dohitevate.

0,3 g/kg ali 0,14 mg/l pomeni:

- Sposobnost globinskega opazovanja se zmanjša. To pomeni, da razdalje ne morete več pravilno oceniti. Posledici sta tvegano prehitevanje in prekratka varnostna razdalja v gostejšem prometu. Možnost za povzročitev prometne nesreče se poveča za petkrat.

0,5 g/kg ali 0,24 mg/l pomeni:

- Opazovani objekti se vam zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici. To pomeni, da pripeljete v ovinek s preveliko hitrostjo in zamujate s spreminjanjem smeri, zato lahko vozilo zanese v ovinku.

- Pojavi se tako imenovana rdeča slepota. Vedno težje zaznate rdečo luč na semaforju, luči za označevanje vozila, zavorne luči, označbe za oviro na cesti ...

- Zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z enega predmeta na drugega.

- Prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je vedno težje. To pomeni, da vas lahko zasenčene luči vozila, ki pripelje nasproti, začasno oslepijo.

- Bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja. To pomeni, da je pot ustavljanja daljša. Če pri hitrosti 50 kilometrov na uro pritisnete na zavoro sekundo kasneje, se pot ustavljanja vozila podaljša za 14 metrov.

- Pojavijo se motnje ravnotežja, kar je zlasti nevarno za tiste, ki se vozijo na vozilih z dvema kolesoma.



1,0 g/kg ali 0,48 mg/l pomeni:

- Bistveno je motena reakcija oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremembam.

- Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne morete več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.

- Zaznamovanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. To pomeni da vozite praviloma s premajhno varnostno razdaljo, da so vaše reakcije prepozne in večinoma napačne in da na določene nevarnosti sploh ne reagirate več. Posledice so naleti.

- Reakcijski čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta.

- Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat.