Pri 23-letniku, ki je v Celju napadel inšpektorja, našli več kosov hladnega orožja

Že na včerajšnji vladni novinarski konferenci sta inšpektorica Deana Potza in namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak poročala, da je lastnik lokala na območju Celja fizično napadel zdravstvenega inšpektorja, ki je pri nadzoru ugotovil kršitve. S Policijske uprave (PU) Celje pa so zdaj sporočili nekaj več podrobnosti.

"V sredo nekaj po 19. uri smo bili obveščeni, da je gostinec iz Celja pred poslovnimi prostori Zdravstvenega Inšpektorata v Celju pričakal predstavnika inšpektorata, ga napadel in ga lažje poškodoval," je povedala Milena Trbulin, predstavnica za stike z javnostjo na PU Celje. Napadeni inšpektor je pri omenjenem gostincu opravljal nadzor v sodelovanju s policisti istega dne v popoldanskem času, je dodala.

"Takoj po sprejetem obvestilu so na kraj odšli policisti, ki so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja ugotovili, da je dejanja osumljen 23-letni moški iz Celja. O dejanju sta bila obveščena dežurni državni tožilec in dežurni preiskovalni sodnik," je povedala Trbulinova.

Osumljencu so policisti v četrtek odvzeli prostost "zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi". Osumljenemu so tudi zasegli predmete, in sicer boksar ter teleskopsko palico, je še povedala predstavnica PU Celje.

Zoper 23-letnika bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, zaradi posesti nelegalnega hladnega orožja pa bodo uvedli še hitri postopek po Zakonu o orožju, je še sporočila Policija.