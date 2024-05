Pri 24-letniku zasegli 60 sadik konoplje

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba na pristojno okrožno državno tožilstvo, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do 10 let.