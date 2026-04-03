Pri 27-letniku odkrili pištolo in naboje

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so policisti v četrtek po zbranih obvestilih in na podlagi pridobljene odredbe na območju Grosuplja opravili hišno preiskavo. Pri 27-letnem kršitelju so zasegli pištolo s pripadajočim nabojnikom in 42 nabojev ter dve ukradeni registrski tablici.
Policisti vodijo postopek o prekršku po zakonu o orožju ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o izvoru odtujenih registrskih tablic. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek, prav tako pa bodo o ugotovitvah zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja obvestili pristojno državno tožilstvo.
Poostren nadzor
V tem tednu so sicer grosupeljski policisti skupaj z drugimi inšpekcijskimi službami izvedli tudi poostren nadzor na več lokacijah na območju Grosuplja. V nadzoru so sodelovali predstavniki Finančne uprave RS, medobčinskega inšpektorata in redarstva, inšpektorata za okolje in prostor, gradbene in geodetske inšpekcije, veterinarske inšpekcije ter drugih pristojnih služb.
V okviru nadzora so policisti ugotovili sedem kršitev cestnoprometnih predpisov, zasegli snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, ter zaznali tri kršitve zakona o zaščiti živali. Zoper vse kršitelje vodijo prekrškovne postopke. Ob tem so izvedli tudi več postopkov zbiranja obvestil v povezavi s sumom storitve kaznivih dejanj.
