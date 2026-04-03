Črna kronika

Pri 27-letniku odkrili pištolo in naboje

Grosuplje, 03. 04. 2026 11.41 pred 25 dnevi 1 min branja 25

Avtor:
M.P.
Zasežena pištola in naboji

Grosupeljski policisti so pri 27-letniku opravili hišno preiskavo, med katero so odkrili in zasegli pištolo s pripadajočim nabojnikom in 42 nabojev. Našli so tudi ukradeni registrski tablici. Z drugimi inšpekcijskimi službami so poostren nadzor izvedli tudi na drugih lokacijah ter ugotovili sedem kršitev cestnoprometnih predpisov, zasegli snov, ki bi lahko bila prepovedana droga, in zaznali tri kršitve zakona o zaščiti živali.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so policisti v četrtek po zbranih obvestilih in na podlagi pridobljene odredbe na območju Grosuplja opravili hišno preiskavo. Pri 27-letnem kršitelju so zasegli pištolo s pripadajočim nabojnikom in 42 nabojev ter dve ukradeni registrski tablici.

Policisti vodijo postopek o prekršku po zakonu o orožju ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o izvoru odtujenih registrskih tablic. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek, prav tako pa bodo o ugotovitvah zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja obvestili pristojno državno tožilstvo.

Poostren nadzor

V tem tednu so sicer grosupeljski policisti skupaj z drugimi inšpekcijskimi službami izvedli tudi poostren nadzor na več lokacijah na območju Grosuplja. V nadzoru so sodelovali predstavniki Finančne uprave RS, medobčinskega inšpektorata in redarstva, inšpektorata za okolje in prostor, gradbene in geodetske inšpekcije, veterinarske inšpekcije ter drugih pristojnih služb.

V okviru nadzora so policisti ugotovili sedem kršitev cestnoprometnih predpisov, zasegli snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, ter zaznali tri kršitve zakona o zaščiti živali. Zoper vse kršitelje vodijo prekrškovne postopke. Ob tem so izvedli tudi več postopkov zbiranja obvestil v povezavi s sumom storitve kaznivih dejanj.

grosuplje policija pištola naboji hišna preiskava
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kostorog
04. 04. 2026 14.29
Pripadnik mladih sdss rumenih jopičev.
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 20.56
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo..
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
03. 04. 2026 20.31
mahničev sluga
Odgovori
+2
2 0
punkracij
03. 04. 2026 20.30
Vlada,ki se ji izteka mandat je pogrnila na celi črti,prav bi bilo da se sedaj sestavi vlada,ki bo Slovenijo dostojno vodila v teh negotovih časih in se bolj brigala za domače dvorišče kot pa za nek svetovni peskovnik.
Odgovori
+0
1 1
niktalop
03. 04. 2026 17.45
Garant šutarjevec.
Odgovori
+4
4 0
natas999
03. 04. 2026 16.44
a je šlovenške gore lišt???volilec švobode?¿?
Odgovori
-5
2 7
Don Muri
03. 04. 2026 14.54
Jansist
Odgovori
+0
6 6
First Last
03. 04. 2026 14.47
Z tihim goltljajem ste pozrli sutarjev zakon oziroma nedotaklnivost vasega doma
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
03. 04. 2026 14.13
to je podmladek sds,ki ga trenira mahnić
Odgovori
+0
8 8
Watch-Man X
03. 04. 2026 14.02
Take žepne pištole majo prodajalke ljubezni.
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
03. 04. 2026 20.36
Kako pa ti to veš? Jih obiskuješ?
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
03. 04. 2026 13.48
Janševi so oboroženi,čakajo,nimajo pa jajc
Odgovori
-2
6 8
Slovan
03. 04. 2026 13.24
Nekam aktivni so tile grasupelski palicaji... Se kam drugam jih poslat...
Odgovori
+7
7 0
agent.brinko
03. 04. 2026 13.22
zdi se mi, da je bilo to v Smrekcu 1 ali 2, lahko pa tudi v obeh. Sicer je pa lahko se Oaza, Ponova vas, v glavnem Šutarjevci
Odgovori
+6
6 0
Sl0venc
03. 04. 2026 13.08
Kdo to prodaja na črno? Jaz bi kupil.
Odgovori
+0
1 1
Ali63
03. 04. 2026 13.13
JJ
Odgovori
-1
5 6
BRABUS1
03. 04. 2026 12.45
A ni to zastava rajnke Juge.Mogoče od starega očeta partizana.
Odgovori
+1
3 2
IKOSS
03. 04. 2026 13.15
Gre za Češko Zbrojovko, model CZ36, oziroma CZ45, torej slabo stoletje staro žepno pištolo v kalibru 6,35, ki je ob običajni polnitvi ravno na meji smrtonosnosti za človeka.
Odgovori
+8
8 0
G. Papež
03. 04. 2026 15.31
👍
Odgovori
+2
2 0
IKOSS
03. 04. 2026 12.37
Očitno ne gre za posebej vzornega državljana. A vendar posebna zakonska regulacija nekaterih sredstev nanj ni imela prav nobenega učinka. Uspešno je namreč nabavil in posedoval pištolo in naboje za to. Na koga torej ima vpliv omenjena področna zakonodaja, če ne na ravno tiste, ki so družbeno problematični? Na družbeno neproblematične? Nomotehnika namreč zapoveduje, da nanje vpliva ne bi smelo biti in bi moral biti ta osredotočen predvsem na družbeno problematične!
Odgovori
+6
6 0
nora_ovca
03. 04. 2026 12.27
Kakšna bo kazen, pol leta do eno leto ali še to ne?🤔 morda samo globa?
Odgovori
+6
6 0
Brus123
03. 04. 2026 20.30
Posedovanje je samo prekršek in se kazensko ne preganja. Če se ugotovi, da je n+bilo orožje uporabljeno v določenem deliktu, pa je nekaj drugega.
Odgovori
0 0
Banion
03. 04. 2026 12.10
a ni oni mahnič pozival k oboroževanju
Odgovori
+4
7 3
