Pri 27-letniku odkrili pištolo in naboje

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so policisti v četrtek po zbranih obvestilih in na podlagi pridobljene odredbe na območju Grosuplja opravili hišno preiskavo. Pri 27-letnem kršitelju so zasegli pištolo s pripadajočim nabojnikom in 42 nabojev ter dve ukradeni registrski tablici.

Policisti vodijo postopek o prekršku po zakonu o orožju ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o izvoru odtujenih registrskih tablic. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek, prav tako pa bodo o ugotovitvah zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja obvestili pristojno državno tožilstvo.