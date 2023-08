Pri 33-letniku v hiši in avtomobilu našli več kot osem kilogramov konoplje

Na podlagi pridobljenih obvestil so policisti utemeljeno osumili da 33-letnik poseduje prepovedano drogo. V hišni preiskavi so osumljencu zasegli več kot 8,5 kilograma prepovedane droge konoplje in 223 gramov smole konoplje.

Nato je bila podana še pobuda za razširitev preiskave, in sicer na dve vozili, v katerih so nato našli še okoli pet gramov konoplje. Moškega so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku v Koper, kjer so mu odredil pripor, so sporočili iz PU Koper.