Pri 33-letniku zasegli kokain, heroin, konopljo, hašiš in amfetamin

Novogoriški kriminalisti in policisti so v ponedeljek zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami opravili preiskavo pri 33-letnem moškem. Pri hišni preiskavi so kriminalisti našli in zasegli veliko različnih snovi oziroma substanc v manjših količinah. Po testiranju so ugotovili, da gre za prepovedane droge: kokain, heroin, konopljo, hašiš in amfetamin. Grosupeljski policisti pa so pri 55-letnemu osumljencu na območju Grosuplja našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge. Zasegli so okoli 30 sadik in okoli 15 kilogramov že posušene konoplje, tri kilograme predelane droge v obliki piškotov ter pripomočke za gojenje.

Novogoriški kriminalisti in policisti so v ponedeljek zjutraj na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami na območju mesta Nove Gorice opravili hišno in osebno preiskavo pri 33-letnem moškem. V nadaljevanju postopka so moškemu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih. 33-letnik je utemeljeno osumljen

preprodaje prepovedanih drog na Goriškem.

icon-expand Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper osumljenca odredil pripor v solkanskih zaporih. FOTO: Shutterstock

Pri hišni preiskavi so kriminalisti našli in zasegli veliko različnih snovi oz. substanc v manjših količinah (nekaj deset gramov pripravljenih za nadaljnjo prodajo), za katere je obstajal sum, da gre za raznovrstne prepovedane droge in jih poslali v nadaljnjo analizo. Po testiranju so ugotovili, da gre za prepovedane droge: kokain, heroin, posušene zelene rastline (konopljo), hašiš in amfetamin. Prav tako je bilo pri hišni preiskavi najdeno in zaseženo motorno kolo znamke Zhejiang Kayo Motor CO., letnik 2021, ki po sedanjih ugotovitvah policije najverjetneje izvira iz premoženjskega kaznivega dejanja.



Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so 33-letnega osumljenca v torek v popoldanskih urah s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi

sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli in izročili preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper osumljenca odredil pripor v solkanskih zaporih.

icon-expand Pri 55-letnemu osumljencu našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge. FOTO: PU Ljubljana