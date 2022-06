Pri 34-letniku našli dve avtomatski puški, pištolo in več nabojev

Bežigrajski policisti so v petek opravili hišno preiskavo pri 34-letnemu osumljencu, kjer so našli in zasegli dve avtomatski puški (gre za vojaško orožje), pištolo, več nabojev in teleskopsko palico. Glede na podatke policije, je osumljenec izvajal tudi nasilje v družini.

Najdeno orožje FOTO: PU Ljubljana Osumljenec je bil zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ter kaznivega dejanja nasilja v družini priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Promet, nabava in posest vojaškega orožja in streliva, ki jih je moški hranil doma, posameznikom namreč ni dovoljena.