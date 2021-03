Pri 34-letniku policisti našli posebne prostore za gojenje konoplje, zasegli 123 sadik

Policisti iz Nove Gorice so konec minulega tedna v enem od naselij na območju Občine Kanal ob Soči zaradi suma storitve kaznivega dejanja opravili preiskavo stanovanja in osebno preiskavo pri 34-letniku, ki je sicer doma na slovenski Obali. Pri opravljanju hišne preiskave po odredbi Okrožnega sodišča so policisti ugotovili, da ima osumljenec v nadstropju stanovanjske hiše posebej prirejene prostore z opremo za gojenje prepovedane droge konoplje brez prisotnosti svetlobe.

Pri preiskavi je bilo najdenih in zaseženih 123 sadik konoplje, večje količine posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja, šotor za hidroponično gojenje s pripadajočo opremo ter večje število setov grelnih luči in ventilatorjev. Policisti so preiskavo opravili tudi na naslovu stalnega bivališča osumljenega na območju koprske policijske uprave in pri tem zasegli manjšo količino posušene zelene rastline, za katero sumijo, da je konoplja. Zoper osumljenega bodo policisti po zaključku preiskave in na podlagi ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo.