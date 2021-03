Pri 35-letniku z območja Novega mesta policisti zasegli 105 nabojev in revolver

Zaseženi naboji in revolver.

Grosupeljski policisti so včeraj na območju Novega mesta na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišni preiskavi pri 35- in 36-letniku.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so v preiskavah pri 35-letniku zasegli 105 različnih nabojev ter revolver znamke Smith & Wesson. Zoper kršitelja bo po analizi orožja in nabojev izveden ustrezen ukrep.