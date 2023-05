Pri 37-letniku našli več zavitkov z drogami in zajetno vsoto gotovine

Hišno in osebno preiskavo so 22. maja izvedli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Da se osumljeni ukvarja s preprodajo prepovedanih drog, so policisti posumili že 30. aprila, ko so mu v postopku zasegli več že pripravljenih zavitkov. Pri tem pa so tudi ugotovili, da je bil 37-letnik v preteklosti že večkrat obravnavan za prekrške s področja prepovedanih drog, zaradi preprodaje pa je bil že pravnomočno obsojen.

Kmalu so policisti zbrali dovolj dokazov in podatkov, da so na Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici podali pobudo, to pa je Okrožnemu sodišču v Novi Gorici podalo predlog za izdajo odredbe za hišno in osebno preiskavo.

Zasegli več zavitkov z drogami ter tehtnice in pripomočke za pakiranje prepovedanih drog

Med omenjeno preiskavo, pri kateri je sodeloval tudi policist s službenim psom za iskanje prepovedanih drog iz Enote vodnikov službenih psov PU Nova Gorica, so policisti našli in zasegli več pripravljenih zavitkov s prepovedanimi drogami (sum na amfetamin in kokain), več elektronskih tehtnic, pripomočkov za pakiranje prepovedanih drog ter zajetno vsoto gotovine (nekaj tisoč evrov), za katero obstaja sum, da izvira iz prodaje prepovedanih drog.

Po usmeritvah dežurne državne tožilke z Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici so policisti PPIU Nova Gorica po končanih preiskavah 37-letnemu osumljencu odvzeli prostost. 23. maja so ga s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor.