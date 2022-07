Pri 37-letniku odkrili 20 kilogramov posušene konoplje in prostore za gojenje

Policisti so našli in zasegli več rastlin konoplje v višini do 1,8 metra, 20 kilogramov posušene konoplje, konopljino smolo v različnih embalažah, predmete, namenjene pakiranju in preprodaji prepovedane droge, opremo in pripomočke za gojenje konoplje. Našli in zasegli so tudi devet prepovedanih petard, sestavine za izdelavo smodnika in eksplozivnih teles in več kot 60 tulcev, polnjenih s črnim smodnikom in električnimi vodniki za vžig.

Pri zasegu predmetov so sodelovali tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto in bombni tehniki specialne enote.

Brežiški policisti nadaljujejo s kriminalistično preiskavo in analizo zaseženih predmetov. Zoper 37-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Uvedli bodo tudi prekrškovni postopek zaradi posesti prepovedanih pirotehničnih izdelkov.