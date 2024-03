Pri 40-letniku v okolici Ribnice našli kar 1039 rastlin konoplje

Preiskavo so na podlagi odredbe pristojnega sodišča izvedli včeraj. Kot so še sporočili s PU Ljubljana, so bile rastline zasežene, prav tako pa so bili zaseženi tudi vsi pripomočki za gojenje rastlin in 16 večjih vreč različnih delov rastline konoplje.

Osumljencu so odvzeli prostost in bo v naslednjih dneh priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.