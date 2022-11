Pri 44-letniku našli 200 sadik in okoli 15 kilogramov posušene konoplje

Policisti so na Viču opravili hišno preiskavo pri 44-letnem moškem in odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane rastline konoplje. Odkrili so okoli 200 svežih sadik rastline in okoli 15 kilogramov posušene konoplje.

Preiskavo so v torek opravili na podlagi odredbe pristojnega sodišča. Prirejen prostor in prepovedane rastline so policisti zasegli, zoper 44-letnika pa bodo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.