Pri 45-letniku odkrili konopljo in pištolske naboje

Idrijski policisti so včeraj zjutraj v enem od naselij v občini Cerkno na podlagi odredbe okrajnega sodišča opravili hišno preiskavo zaradi problematike prepovedanih drog. Pri 45-letnem moškem so našli približno kilogram delcev posušene zelene rastline, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja. Zaseženo rastlino so poslali v nadaljnjo analizo. Pri preiskavi so ob tem našli in zasegli še nekaj pištolskih nabojev različnih kalibrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.