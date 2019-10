Pri 50-letnem osumljencu zasegli konopljo, puško in naboje

Brežiški policisti so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo na domu osumljenega posesti prepovedane droge. Opravili so hišno preiskavo, v kateri so sodelovali tudi novomeški policisti in vodnik službenega psa, in v okolici stanovanjske hiše našli in zasegli 151 rastlin prepovedane konoplje, visoke med 60 in 240 centimetri.

Poeg tega so v stanovanjski hiši našli in zasegli 1040 posušenih in svežih delov rastlin konoplje, pripomočke za gojenje konoplje, puško z nameščenih daljnogledom in dušilcem ter 59 nabojev, sporočajo s PU Novo Mesto.

50-letnemu osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku zaradi kazenske ovadbe neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožaj ali eksplozivov.