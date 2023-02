Pri 50-letniku odkrili prostor za gojenje in več kilogramov posušene konoplje

Pomurski policisti so pri 50-letnem moškem našli manjši prostor, ki je bil prirejen za gojenje konoplje, v njem pa 16 rastlin. Zasegli so tudi večjo količino že posušenih vršičkov konoplje, 1000 evrov, naprave za elektronsko komuniciranje in pripomočke za nadaljnjo prodajo.

icon-expand FOTO: PU Murska Sobota icon-chevron-left icon-chevron-right Pomurski policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe Okrožnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 50-letnem moškem z območja Policijske postaje Gornja Radgona. Med preiskavo so odkrili manjši prirejen prostor za gojenje konoplje in moškemu zasegli okoli 10 kilogramov že posušene rastline, denar, elektronske naprave in pripomočke za nadaljnjo prodajo. Zoper osumljenca, ki so mu odvzeli prostost, bo na Okrožno sodišče v Murski Soboti podana kazenska ovadba. S prodajo zasežene količine prepovedanih drog bi osumljenec pridobil okoli 40.000 evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili iz PU Murska Sobota.