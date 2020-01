Pri 55-letniku našli 18 rastlin prepovedane droge konoplja

Koprski kriminalisti so pri preiskovanju enega od kaznivih dejanj, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, na podlagi zbranih obvestil in dokazov zaznali, da 55-letni prebivalec Izole na naslovu stalnega prebivališča prideluje prepovedano drogo konoplja in njene produkte.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru so pri osumljenemu opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov, kjer so našli in zasegli 18 rastlin prepovedane droge konoplja, poleg tega pa še 10,08 g posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplja. Obenem so bili pri osumljenemu najdeni in zaseženi pripomočki za pridelavo konoplje in drugi dokazi o pridelavi konopljinih produktov.

Za 55-letnika so kriminalisti na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ker je neupravičeno prideloval prepovedano drogo konoplja in njene produkte, z namenom, da prepovedano drogo spravi v promet in si na tak način pridobi protipravno premoženjsko korist.