Pri 57-letniku našli rastlinske delce in stekleničko z neznano tekočino

Novogoriški kriminalisti so v sredo na podlagi odredbe okrožnega sodišča pri 57-letnem moškem na območju občine Vipava opravili hišno in osebno preiskavo. Med hišno preiskavo so našli in zasegli dva večja paketa z več delci zeleno-rjave posušene rastline (okoli 800 gramov delcev posušene rastline). Kriminalisti sumijo, da gre za prepovedano drogo konoplja.

Našli in zasegli so tudi PVC-stekleničko z napisom Metadon, v kateri je bila neznana tekočina. Zasežene rastlinske delce in tekočino so kriminalisti poslali v nadaljnjo analizo.