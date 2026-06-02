25-letniku zasegli kokain, elektronske naprave in več tisoč evrov

Iz Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so v nedeljo popoldne na območju Gruškovja opravili mejno kontrolo pri vozniku osebnega avtomobila, 25-letnemu državljanu Avstrije, ki se je pripeljal iz smeri Hrvaške.

"Pri kontroli prevoznega sredstva je bil v vozilu najden paket, v njem pa snov, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Na podlagi Zakona o kazenskem postopku je bil paket zasežen, z analizo pa ugotovljeno, da gre za kilogram prepovedane droge kokain," so sporočili iz PU Maribor.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so osumljenemu na podlagi Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost. "Na podlagi odredbe okrožnega sodišča na Ptuju je bila opravljena osebna preiskava osumljenega in preiskava osebnega vozila, pri tem pa zaseženih več elektronskih naprav in 8100 evrov gotovine," so zapisali.

Osumljenca bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do 10 let.