Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

25-letniku zasegli kokain, elektronske naprave in več tisoč evrov

Gruškovje, 02. 06. 2026 11.04 pred 41 minutami 1 min branja 4

Avtor:
K.H.
Zasežena droga kokain

Med mejno kontrolo na območju Gruškovja so pri 25-letnem državljanu Avstrije v avtomobilu našli sumljiv paket. Analiza je potrdila, da je bila v kilogramskem paketu prepovedana droga kokain. Osumljencu, ki so mu odzveli prostost, so zasegli tudi več elektronskih naprav in okoli 8000 evrov gotovine.

Iz Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so v nedeljo popoldne na območju Gruškovja opravili mejno kontrolo pri vozniku osebnega avtomobila, 25-letnemu državljanu Avstrije, ki se je pripeljal iz smeri Hrvaške.

"Pri kontroli prevoznega sredstva je bil v vozilu najden paket, v njem pa snov, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Na podlagi Zakona o kazenskem postopku je bil paket zasežen, z analizo pa ugotovljeno, da gre za kilogram prepovedane droge kokain," so sporočili iz PU Maribor. 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so osumljenemu na podlagi Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost. "Na podlagi odredbe okrožnega sodišča na Ptuju je bila opravljena osebna preiskava osumljenega in preiskava osebnega vozila, pri tem pa zaseženih več elektronskih naprav in 8100 evrov gotovine," so zapisali. 

Osumljenca bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. 

Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do 10 let.

kokain prepovedane droge pu maribor

Policist med nujno vožnjo trčil v drugo vozilo

24ur.com 34-letnik skrival kokain, heroin, steroide in več kilogramov konoplje
24ur.com Nesreča na Šmartinski: 18-letnik med begom odvrgel skoraj 60 zavitkov droge
24ur.com FOTO in VIDEO: Za zaseženi kokain in heroin bi preprodajalci iztržili vsaj 1,8 milijona evrov
24ur.com Pri 37-letniku našli več zavitkov z drogami in zajetno vsoto gotovine
24ur.com V Luki Koper zasegli večjo količino prepovedane droge
24ur.com Trgovina z mamili: Kameniku naj bi med hišno preiskavo zasegli kokain
24ur.com Hišna preiskava: zasegli heroin, metamfetamin, kokain ...
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
02. 06. 2026 11.50
Ja je bil Jozef heheheh
Odgovori
+1
1 0
Lark
02. 06. 2026 11.40
Sej vemo kaj pomeni Avstrijski državljan, majkemi...
Odgovori
+2
2 0
bu?e24 1
02. 06. 2026 11.35
Dobijo ga pa tko da ga prijavijo njegovi anonimno pa sploh ne ve ozadi pa en fura ene 50 kill
Odgovori
+2
2 0
cecen
02. 06. 2026 11.30
Vedno sem vesel ko kakšnega dilerja "naključno " najdejo in ga spravijo ven iz obtoka.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
To je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredite za otroka
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
zadovoljna
Portal
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
vizita
Portal
Limska borelioza je le ena izmed njih: 6 nevarnih okužb, ki jih prenašajo klopi
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks
15 minut je lahko življenjskega pomena
15 minut je lahko življenjskega pomena
cekin
Portal
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
moskisvet
Portal
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744