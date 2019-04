Pri bankomatu v Divači odjeknila močna eksplozija

Koprski policisti so bili okoli 4. ure obveščeni o močni eksploziji pri bankomatu v Divači. Sprožilo se je več alarmov. Na kraj so takoj napotili policijske patrulje.

Prvi podatki kažejo na razstrelitev bankomata in poškodovanje poslovalnice banke ter več vozil, ki so bili parkirani na bližnjem parkirišču. Trenutno kriminalisti še vedno opravljajo ogled kraja.

Policija vse, predvsem pa stanovalce Divače in okolice, poziva, da na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 sporočijo vse, kar so zaznali preteklo noč in bi lahko bilo povezano z eksplozijo. Predvsem prosijo za podatke o opaženih sumljivih vozilih in osebah.