Pijan 42-letnik padel z barke, ta nasedla pri Belih skalah

Policisti z območja PU Koper so bili včeraj dopoldne obveščeni, da je pri Belih skalah nasedla barka. Poklicala jih je zaskrbljena sprehajalka, saj se je iz čolna razlegala glasna glasba, v bližini pa ni bilo nikogar, zato se je ustrašila, da je voznik čolna padel v morje, poročajo Primorske novice. Policija je o dogodku obvestila še upravo za pomorstvo, koprske poklicne gasilske in potapljače.

Po le nekaj minutah so iskalno akcijo za pogrešanim voznikom čolna tudi preklicali, saj so dobili obvestilo, da je 42-letni voznik čolna v izolski marini. Ko so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1.19 mg/l alkohola, so ugotovili, zakaj je že po nekaj zavojih izgubil ravnotežje in padel v morje. Čoln je pristal pri Belih skalah. Voznika čaka kazenska ovadba zaradi povzročitve splošne nevarnosti, izdali pa so mu tudi plačilni nalog.