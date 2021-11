Pri Bertokih ugasnilo življenje voznika mopeda

Kot so sporočili pristojni, so gasilci JZ GB Koper zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, nudili pomoč pri prenosu pokojnika, prav tako so vlečni službi pomagali pri nakladanju kolesa z motorjem.

Danes je sicer svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Letos so slovenske ceste po podatkih policije do sredine novembra terjale že 105 smrtnih žrtev.

Slovenske ceste so po podatkih Zavoda Varna pot od leta 1991 do 2021 zahtevale več kot 7700 življenj, skoraj 309.000 ljudi se je v prometnih nesrečah hudo poškodovalo. Letos zato pristojni pozivajo k umirjanju prometa.