Delavec na progi ni opazil vlaka iz Ljubljane, trčenja ni preživel

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je nesreča v naselju Pako pri Borovnici zgodila v ponedeljek nekaj pred 10. uro. Delavca je zbil potniški vlak. Reševalci nujne medicinske pomoči so s pomočjo gasilcev PGD Stara Vrhnika in PGD Borovnica poškodovanega na kraju nesreče oživljali, vendar je delavec zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Policija je pojasnila, da je bilo po doslej zbranih podatkih ugotovljeno, da so delavci opravljali vzdrževanje železniške proge. Med tem je iz smeri Ljubljane proti Vrhniki pripeljal vlak, ki pa je kljub zaviranju in zvočnim znakom trčil v enega izmed delavcev, ki prihajajočega vlaka ni opazil. V trčenju je 31- letnik dobil tako hude poškodbe, da je na kraju trčenja umrl.