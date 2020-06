Pri Celju vlak povozil delavca

Iz Celja poročajo o delovni nesreči s smrtnim izidom. Vlak je namreč v podjetju v naselju Teharje pri Celju na industrijskih tirih poškodoval delavca. Na kraj dogodka so hitro prišlo tudi reševalci in mu nudili nujno medicinsko pomoč. Kljub temu so bile poškodbe prehude in delavec je umrl, poroča državni center za obveščanje.

Delovna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila v sredo ob 20.04 uri. icon-expand Nesreča se je zgodila v podjetju v naselju Teharje pri Celju. FOTO: Shutterstock Po statističnih podatkih inšpektorata za delo, je letno približno 15 do 29 delovnih nesreč s smrtnim izidom. Najpogostejši vzroki pa so električni tok, padec z višine, gibajoči deli delovne opreme ter padec bremena na delovca. Število nezgod pri delu se v zadnjih letih sicer zvišuje. Najbolj izpostavljena je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti se je v letu 2018 zgodila več kot tretjina od skupaj 10.187 prijavljenih nezgod pridelu.