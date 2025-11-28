Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo

- FOTO: Aljoša Kravanja
Kot je povedal preiskovalec Toni Stojčevski, je letalo letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskusila vzpostaviti stik, a je bil neodziven, zato so sprožili iskanje. Razbitine letala so našli nedavno, zato več informacij še ni znanih.
Okoli 15.41 je kontrola zračnega letenja policiste PU Nova Gorica obvestila, da na območju Čepovana leti ultralahko letalo in da je v težavah. Po prvih podatkih je letalo strmoglavilo, pri tem pa ni eksplodiralo. Razbitine so našli nad krajem Čepovan. Okoliščine nesreče in koliko žrtev je terjala nesreča, Policija še preiskuje, je pojasnil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.