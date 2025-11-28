Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo

Med Čepovanom in Lokovcem je popoldne strmoglavilo manjše letalo. Po prvih podatkih je pilot, ki je bil edina oseba na krovu letala, umrl. Gre za slovenskega državljana, letalo, ki je vzletelo iz Kamnika, pa je bilo vpisano v italijanski register, so povedali v službi za preiskovanje letalskih nesreč. Policija pa izpostavlja, da je preiskava še v teku, zato števila žrtev še ne morejo potrditi.