Črna kronika

Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo

Čepovan , 28. 11. 2025 18.00 | Posodobljeno pred 46 minutami

Avtor
A.K. , STA
Med Čepovanom in Lokovcem je popoldne strmoglavilo manjše letalo. Po prvih podatkih je pilot, ki je bil edina oseba na krovu letala, umrl. Gre za slovenskega državljana, letalo, ki je vzletelo iz Kamnika, pa je bilo vpisano v italijanski register, so povedali v službi za preiskovanje letalskih nesreč. Policija pa izpostavlja, da je preiskava še v teku, zato števila žrtev še ne morejo potrditi.

Kot je povedal preiskovalec Toni Stojčevski, je letalo letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskusila vzpostaviti stik, a je bil neodziven, zato so sprožili iskanje. Razbitine letala so našli nedavno, zato več informacij še ni znanih.

Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo
Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo FOTO: Flightradar24

Okoli 15.41 je kontrola zračnega letenja policiste PU Nova Gorica obvestila, da na območju Čepovana leti ultralahko letalo in da je v težavah. Po prvih podatkih je letalo strmoglavilo, pri tem pa ni eksplodiralo. Razbitine so našli nad krajem Čepovan. Okoliščine nesreče in koliko žrtev je terjala nesreča, Policija še preiskuje, je pojasnil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. 

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Shutterstock
letalo čepovan
