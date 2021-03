Pri Cerkvenjaku trčila tovornjaka, pomurska avtocesta zaprta

Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Cerkvenjakom in predorom Cenkova zaprta proti Murski Soboti. Nastajajo zastoji. Zaradi stekla in razbitin na vozišču je ob mestu nesreče zaprt prehitevalni pas tudi na avtocesti proti Mariboru, so sporočili s Prometno-informacijskega centra. Po besedah predstavnika PU Maribor Mirana Šadla sta bila v nesreči udeležena tovornjaka. "Za zdaj nimam podatka, ali so bile v nesreči poškodovane osebe," je še dejal Šadl.

icon-expand Pri Cerkvenjaku nastajajo zastoji v obe smeri. FOTO: Promet.si Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Cerkvenjakom in predorom Cenkova proti Murski Soboti, poroča Prometno-informacijski center. V smeri Murske Sobote in v smeri Maribora nastajajo zastoji. Obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti Sveta Trojica–Sveti Jurij ob Ščavnici. Zaradi stekla in razbitin na vozišču pa je ob mestu nesreče zaprt prehitevalni pas tudi na avtocesti proti Mariboru, so še zapisali. Za prve informacije smo se obrnili na predstavnika PU Maribor Mirana Šadla, ki nam je povedal, da trenutno še nima veliko podrobnosti o nesreči, šlo pa naj bi za trčenje dveh tovornjakov."Za zdaj še nimam podatka, ali je prišlo do poškodb voznikov," je dejal. Več informacij bo Policija sporočila naknadno, je še zagotovil. icon-expand