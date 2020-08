Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje se je tragična nesreča zgodila ob 14.30 uri.

Glede na doslej znane podatke, je osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju nesreče nudili nujno pomoč in oživljanje, a je peška vseeno umrla. Obveščene so bile pristojne službe, več podrobnosti pa zaenkrat ni znanih.