Pri Divači umrl motorist, cesta Divača-Lokev zaprta

S PU Koper so sporočili, da so jih ob 8.10 obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila zunaj naselja Divača in v kateri je umrl voznik motornega kolesa. Po prvih podatkih sta bila v prometni nesreči udeležena voznik motornega kolesa in voznik tovornega vozila. Zaradi obravnave prometne nesreče je cesta Divača-Lokev do nadaljnjega zaprta, so še sporočili policisti in dodali, da bo več informacij znanih po koncu ogleda kraja nesreče.