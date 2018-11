Pri dveh mladoletnikih, ki sta bila na poti v šolo, zasegli petarde

"V preteklih letih smo z zadovoljstvom ugotavljali, da je ob koncih leta vedno manj pokanja petard, manj poškodb in zato tudi manj klicev ljudi, ki jih tako ravnanje moti in prestraši. Ta teden pa smo že ob prvem nadzoru, ki so ga v zgodnjih jutranjih urah na šolski poti opravili novomeški policisti, mladoletnikom zasegli skoraj sto prepovedanih petard," navajajo na PU Novo mesto.

Leta 2016 smo mediji poročali o več hujših poškodbah, ki so jih povzročile petarde. 20. decembra so v ljubljanski klinični center pripeljali hudo poškodovanega 14-letnika, ki mu je petarda poškodovala obraz, sluh in tako hudo obe roki, da so ju morali amputirati. Pretresljive fotografije poškodb so takrat marsikoga odvrnile od pirotehnike, a očitno imamo kratek spomin. Starši, pogovorite se s svojimi otroki o nevarnostih petard.

V strnjenem naselju na Volčičevi ulici, ki je v bližini bolnišnice, so zalotili mladoletnika, ki je na poti v šolo odvrgel gorečo petardo. Zasegli so mu še devet petard, ki jih je imel pri sebi. V bližini so drugemu mladoletniku zasegli 84 prepovedanih petard. Zoper oba bodo zaradi kršitev določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



"Žal nam je, da posamezniki še vedno ne razumejo, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, občutek nevarnosti in onesnažuje okolje. Ogrožene so tudi živali, saj imajo bolj izostren sluh, pokanje jih vznemiri in prestraši, zato pogosto pobegnejo in se izgubijo. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko povzroči hude telesne poškodbe s trajnimi posledicami," opozarjajo policisti.

Veliko je torej razlogov, da ne prižgete petarde, policisti pa bodo s poostrenimi nadzori nadaljevali tudi v decembru in zoper kršitelje dosledno ukrepali.