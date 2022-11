Pri Grosupljem med odpadki našli truplo novorojenčka

Danes, nekaj pred 8. uro so bili policisti obveščeni, da je bilo na območju Grosuplja najdeno truplo novorojenčka moškega spola. Policisti so kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. "Opravljen je bil ogled kraja, o tem pa sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec ter zdravnik Inštituta za sodno medicino," je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Truplo so odpeljali na Inštitut za sodno medicino, kjer bodo opravili obdukcijo. Okoliščine dogodka kriminalisti še preiskujejo.