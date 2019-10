Pri Grosuplju trčenje štirih vozil: poškodovani tudi trije otroci

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje RS, se je ob 17.46 na dolenjski avtocesti med izvozoma Šmarje - Sap in Cikava, v smeri proti Novemu mestu, v občini Grosuplje zgodilo trčenje štirih osebnih vozil. V nesreči so bili poškodovani dve odrasli osebi ter trije otroci. Reševalci so enega otroka ter dve odrasli osebi prepeljali v UKC Ljubljana.