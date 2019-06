Pri Hrastovljah iztiril tovorni vlak: iz dveh cistern uhaja kerozin

Danes ob 14.47 uri je na železniški progi Ljubljana–Koper v predoru Hrastovlje iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, so sporočili s Uprave za zaščito in reševanje. Iz dveh cistern uhaja kerozin. O iztirjenju več vagonov tovornega vlaka in zaprtju železniške proge so prve poročale Primorske novice na svoji spletni strani.

Na kraju dogodka posredujejo gasilci JZ GB Koper. Sestal se je tudi občinski štab Civilne zaščite.

Vzrok nesreče še ni znan

Kot je pojasnil predstavnik policijske uprave Koper Dimitrij Marušič, vzrok nesreče še ni znan, saj ogled kraja še poteka in so pristojne službe na samem kraju dogodka.

Tudi generalni direketor Slovenskih železnic Dušan Mesje potrdil iztirjenje vagonov. "Zdaj delamo vse, da se to čim prej sanira, se pravi da se odstranijo tisti vagoni, ki so nepoškodovani, iz tistih poškodovanih pa, da se čim prej prečrpa gorivo," je dodal.

Po tem si bodo ogledali obseg škode, nakar bodo poskusili ponovno vzpostaviti pretočnost proge. Kdaj bo spet mogoče vzpostaviti promet na omenjeni železniški progi, Mes ta čas še ni mogel oceniti.