Pri Idriji se je prevrnil po brežini, vozilo opazili šele čez več ur

Triinosemdesetletni voznik osebnega vozila je vozil po lokalni cesti iz smeri Idrskih Krnic proti Spodnji Kanomlji ter z vozilom zapeljal iz vozišča in se pri tem prevrnil po brežini pod cesto. Voznik je bil v nesreči tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju nesreče umrl, so zjutraj sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Pozneje je Policijska uprava (PU) Nova Gorica podala več informacij o dogodku. Kot so pojasnili, so policisti so z ogledom kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil ugotovili, da ko je 83-letni voznik avtomobila pripeljal po klancu navzdol v levi nepregledni ovinek, na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov ni vozil po desni strani smernega vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi potekal promet varno in neovirano.

Dodali so, da je z vozilom zapeljal desno izven vozišča na neutrjeno travnato bankino in po nekaj metrih s prednjim delom avtomobila oplazil drevo blizu vozišča, nato pa se je vozilo začelo prevračati po brežini pod cesto. Po dobrih 13 metrih je obstalo, z zadnjim delom naslonjeno na manjše drevo. Voznik osebnega vozila je bil v nesreči tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju nesreče umrl, so pojasnili.

Osebno vozilo je nekaj ur kasneje, ob 15.30, pod cesto opazila mimoidoča občanka in o tem nemudoma obvestila pristojne reševalne službe.