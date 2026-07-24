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Črna kronika

Pri Ilirski Bistrici v trčenju hudo poškodovana motoristka

Ilirska Bistrica, 24. 07. 2026 10.53 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Prometna nesreča, motorist, motor, splošna

Na območju Ilirske Bistrice se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bila huje poškodovana 34-letna motoristka. Zaradi resnosti poškodb so jo s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Prometna nesreča
Prometna nesreča
FOTO: AdobeStock

Na PU Koper so ob 7.39 prejeli obvestilo o hujši prometni nesreči pri Ilirski Bistrici. 34-letna motoristka, doma s Štajerske, je peljala od Ilirske Bistrice proti Jelšanam, dva voznika osebnih avtomobilov pa drug za drugim v nasprotni smeri. Motoristka je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, kjer je najprej trčila v eno vozilo, zatem pa v drugo.

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje oz. portala Spin je šlo za motorno kolo, osebno in kombinirano vozilo. "Gasilci PGD Ilirska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev NMP Ilirska Bistrica poškodovani osebi nudili prvo pomoč, na vozilih odklopili akumulatorje, nevtralizirali razlite motorne tekočine, zavarovali kraj pristanka helikopterja SV ter pomagali pri prenosu iz reševalnega vozila v helikopter," so še sporočili na portalu.

Huje poškodovano motoristko so nato s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo informacije o točnem dogajanju. Cesta je bila zaprta do 9.55, urejen je bil obvoz, so še sporočili s Policije.

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