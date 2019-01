Pri izdelavi pirotehničnega sredstva 17-letnik z Rakeka utrpel poškodbe

Ljubljanski policisti so v soboto, nekaj po 14. uri, obravnavali primer eksplozije na Rakeku, v kateri se je poškodovala ena oseba. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je eksplozija odjeknila pri izdelavi domačega pirotehničnega sredstva, ki ga je izdeloval 17-letni domačin v stanovanjski hiši.

Poškodovanega so zaradi hudih poškodb s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Zaradi varnosti so z ogledom kraja dogodka nadaljevali naslednji dan v prisotnosti strokovnjakov NFL in bombnega tehnika. Pri tem so našli manjšo količino eksplozivnega sredstva in več drugih snovi. Eksplozivne snovi so bombni tehniki nato uničili, ostale pa so prepeljali v laboratorij NFL, kjer jih bodo pregledali in analizirali.

Preiskava dogodka poteka v smeri sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.