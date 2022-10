Pri izstopu iz avtobusa se je v Trzinu huje poškodovala potnica

V torek okoli 11.30 se je v Trzinu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in potnica. Kot so sporočili s PU Ljubljana, prva zbrana obvestila kažejo na to, da je voznik z avtobusnega postajališča speljal, še preden je ena potnica varno izstopila, pri čemer se je potnica huje telesno poškodovala. Poškodovano potnico so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski UKC, njeno življenje pa ni ogroženo.

"Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali na PU Ljubljana.