Pri Javorju z avtom trčil v tovornjak in umrl

S Policijske uprave Celje so nas obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Črno na Koroškem in Šoštanjem. Blizu naselja Javorje sta ob 10.42 trčila osebni avtomobil in tovornjak. "Voznik tovornega vozila je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico Slovenj Gradec, voznik osebnega avtomobila pa je na kraju nesreče umrl,"je sporočil predstavnik PU Celje Božidar Pezdevšek.

Ogled kraja prometne nesreče še poteka, cesta pa je zaprta za ves promet. Po poročanju prometno-informacijskega centra je obvoz urejen skozi Slovenj Gradec.