Pri Kamniku trčila tri vozila, v bolnišnici umrla 48-letnica

Zjutraj so iz Policijske uprave Ljubljana sporočili, da je do nesreče prišlo, ker je voznik, ki je vozil v smeri Kamnika, zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil čelno v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. V vozilo udeleženca je trčil še voznik, ki je pripeljal za njim. "Pri tem sta se oba udeležena voznika lažje, povzročitelj in potnica v njegovem vozilu pa huje poškodovali," so poročili policisti.

Z reševalnim vozilom so poškodovane odpeljali v UKC Ljubljana, od koder so Policijo dopoldne obvestili, da je 48-letnica zaradi hudih poškodb umrla.

Gasilci PGD Mengeš s šestimi gasilci in PGD Kamnik so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozila in nudili pomoč reševalcem.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.