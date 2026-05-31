Črna kronika

Osemletnik padel z mostu čez Sočo v globino šestih metrov

Kobarid , 31. 05. 2026 14.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Brv čez Sočo v Kobaridu

V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča, v kateri je 8-letni nemški državljan padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je otrok v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem.

Včeraj, 30. maja ob 19.06, so bili policisti obveščeni o hudi nesreči ob reki Soči v bližini Kobarida, kjer je z brvi oziroma mostu v bližini enega od tamkajšnjih kampov padel otrok in se hudo poškodoval. Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od slapa Kozjak prek brvi čez reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi se je 8-letni otrok spotaknil, padel in se z brvi oz. mostu skotalil v globino dobrih šestih metrov na skalnato pobočje pod njo. Ograja na omenjeni brvi je visoka en meter in ima tri jeklene vrvi. Pri padcu je otrok utrpel hude telesne poškodbe.

Brv čez Sočo v Kobaridu
Brv čez Sočo v Kobaridu
FOTO: Aljoša Kravaja

Takoj po nesreči so bili na kraj napoteni pripadniki Gorske reševalne službe Tolmin, ki so poškodovanemu otroku, državljanu Nemčije, nudili prvo pomoč. Nato so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin. Pozneje so poškodovanca oskrbeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb v smrtni nevarnosti.

O dogodku sta bili obveščeni preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

nesreča soča otrok Kobarid reka Soča gorska reševalna služba UKC Ljubljana

