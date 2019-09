Pri Kočevju ujeli Nigerijca, ki sta prevažala 31 migrantov

V četrtek zvečer so policisti v naselju Morava v bližini Kočevja ustavili Nigerijca, ki sta vozila kombi z italijanskimi registrskimi tablicami. Ugotovili so, da prevažata 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Nigerijca so pridržali, zoper tujce, državljane Pakistana, Bangladeša in Mnjanmara pa postopki še potekajo, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so prijeli tudi 12 tujcev, državljanov Maroka, Afganistana in Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeti so bili v Dolgi vasi in Ljubljani. Postopki s tujci še niso končani, so še sporočili policisti.