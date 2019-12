Pri Komnu se je igra končala s padcem v jašek in hujšimi poškodbami

Kot so zapisali v poročilu Uprave za zaščito in reševanje, se je nesreča zgodila sinoči, okoli 18.30 ure.

Oseba je med igro padla v nezavarovan jašek med hišami in se pri tem huje poškodovala.

Posredovali so gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana, ki so s pomočjo vrvne tehnike zdravnika spustili do poškodovane osebe ter pomagali pri oskrbi in reševanju osebe iz jaška ter pri prenosu v reševalno vozilo. Poškodovana oseba je bila prepeljana v bolnišnico Šempeter, so še zapisali v poročilu.