Zunanje ministrstvo o smrti slovenskega državljana ni bilo obveščeno

Po pisanju Fre Pressaso priče povedale, da sta Dedović in Stamatović najmanj dvakrat tedensko jedla v tej restavraciji, kar so storilci očitno vedeli. Policisti, ki sumijo, da je šlo za mafijski obračun, bodo zdaj opravili hišne preiskave njunih domov, da bi prišli do dokazov, ki jim bodo pomagali pri preiskavi.

Storilci so se po streljanju usedli v črni avtomobil in pobegnili, policija pa je sprožila iskalno akcijo, da bi jih izsledila.

Portal enikos.gr poroča, da so pristopili k mizi, za katero sta Stamatović in Dedović sedela v svojima soprogama in otroki. Dva od njih sta brez kakršnegakoli oklevanja in iz neposredne bližine vanju izstrelila najmanj deset nabojev, merila pa sta jima v glavo in prsi. Druga dva sta medtem pazila na ostale goste lokala.

Po pisanju grških medijev so pri likvidaciji domnevnih članov kotorske kriminalne združbe Škaljarci sodelovale najmanj štiri osebe, ki so jih posnele nadzorne kamere. Jasno je, da so zamaskirani in oboroženi morilci, ki so v znano grško taverno vstopili okoli 18.30, dobro vedeli, kaj počnejo.

Priče: Bilo je kot v ameriškem filmu

Napad se je odvil v zgolj 30 sekundah. Priče, ki so bile v času streljanja v restavraciji, so povedale, da so bili morilci zelo hladnokrvni. "Mirno so vstopili v restavracijo in kar naenkrat so se zaslišali streli. Vsi so začeli kričati in bežati, oni pa so mirno odkorakali ven in odšli," je besede priče povzel srbski Telegraf.

"To, kar smo doživeli, spominja na ameriški film. Naenkrat so vstopili moški in začeli streljati. Streljanje se ni ustavilo. Njihovi otroci so kričali. Eden od njih je takoj padel mrtev s stola, na katerem je sedel," pa je povedala neka druga priča.

V času streljanja so bili za mizo tudi trije otroci, stari od šest do 10 let. Enemu so morali zaradi šoka nuditi psihološko pomoč.

Kdo sta umorjena moška?

Grška policija je v nedeljo sporočila, da sta umorjena moška tujca – eden naj bi bil iz Črne gore, drugi pa iz Slovenije. Po naših neuradnih informacijah pa so se pozneje popravili, da sta oba moška črnogorska državljana.

Na Ministrstvu za zunanje zadeve so za 24ur.com povedali, da preko Veleposlaništva RS v Grčiji uradno še niso bili obveščeni o smrti slovenskega državljana. Seznanjeni so le z navedbami grških medijev, ki jih pozorno spremljajo. Preiskava je v teku.

Črnogorska policija je za portal Vijestipotrdila, da so dobili operativne informacije o uboju moških iz Kotorja in Podgorice, vendar da še nimajo uradne potrditve od grških kolegov.

Umorjena moška naj bi bila sicer visoko rangirana člana t. i. škaljarskega klana – črnogorske kriminalne združbe, njuna smrt pa naj bi bila povezana z obračunom med kavaškim in škaljarskim klanom, najmočnejših mafijskih klanov v Črni gori. Kot poročajo srbski mediji, sta oba klana s kriminalnimi dejavnostmi začela v Kotorju, sprva kot ena kriminalna organizacija, ki je tihotapila drogo po Evropi in Južni Ameriki. Leta 2014, ko je v Valencii izginilo 200 kilogramov kokaina, se je zaradi tega vnel spor, tako imenovana kotorska mafija pa se je razdelila na dva klana – kavaškega in škarljarskega. Strasti med njimi se niso pomirile vse do danes, v zadnjih petih letih je bilo na obeh straneh ubitih najmanj 40 ljudi, med njimi tudi nedolžne žrtve. Največ umorov je bilo izvedenih v Črni gori in Srbiji, modus operandi pa je bil podoben včerajšnjemu – žrtve so bile ubite pred očmi družinskih članov.

Stamatović je po pisanju črnogorskih medijev znan kot eden od vodij škaljarskega klana. Njega in njegovo petčlansko združbo je podgoriško višje sodišče nedavno obsodilo na skupno 41 let zapora zaradi oblikovanja kriminalne organizacije in poskusa likvidacije Radojice Zekovića iz Nikšića s podtaknitvijo bombe pod njegov avtomobil maja 2017. Stamatović, ki so mu zaradi bega sodili v odsotnosti, je bil obsojen na 12 let zapora.

Tudi Dedović je bil po podatkih policije eden glavnih v omenjenem klanu. Črnogorske oblasti so marca lani za njim razpisale mednarodno tiralico zaradi suma, da je leta 2016 sodeloval pri poskusu umora dveh oseb - članov kavaškega klana Miloša Radonjića in Vojina Stupara. V Črno goro ni vstopil, vse odkar je bil leta 2008 ranjen. Mediji so ga večino časa povezovali s preprodajo kokaina, on pa je večkrat zanikal, da bi bil član kateregakoli klana.