Pri Ljubljančanu iskali orožje, našli še prepovedano drogo

Ljubljanski policisti so včeraj na Viču opravili hišno preiskavo pri 54-letniku zaradi suma posesti prepovedanega orožja. Odkrili in zasegli so dve pištoli in 48 nabojev, poleg tega pa še 18 vrečk posušene konoplje in pripomočke za pakiranje.

Pri Ljubljančanu so zasegli pištoli in naboje. FOTO: PU Ljubljana

suma posesti prepovedanega orožja, nam je sporočilaNataša Pučko s Policijske uprave Ljubljana. "Pri preiskavi so odkrili in zasegli dve pištoli, 48 nabojev in 18 vrečk s prepovedano drogo (posušeni delci konoplje rastline) ter pripomočke za pakiranje," je sporočila Pučkova. Poleg orožja so našli še 18 vrečk s prepovedano drogo. FOTO: PU Ljubljana Orožje so poslali v pregled na Oddelek kriminalistične tehnike. "Po znanih rezultatih bo zoper kršitelja izdana odločba zaradi kršitve določil Zakona o orožju. Zaradi posesti prepovedane droge pa bo zoper osumljenega na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba," so še sporočili z ljubljanske policije. Osumljeni za tovrstna kazniva dejanja sicer še ni bil obravnavan.