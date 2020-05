Pri Ljubljani umrl 35-letni motorist

Danes, nekaj pred 15. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v Senožetih pri Ljubljani, v kateri je umrl motorist. V nesreči sta bila udeležena 30-letna voznica osebnega vozila in 35-letni motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica v križišču zavijala levo, pri tem pa odvzela prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti.

V trčenju je motorist dobil tako hude poškodbe, da je na kraju umrl. Opravljen je bil ogled prometne nesreče, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovali sodnik in državni tožilec. Policisti nadaljujejo s preverjanjem vseh okoliščin nesreče. Ko bodo zbrana vsa obvestila, bo o ugotovitvah obveščeno pristojno tožilstvo.